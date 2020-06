Wahlkampf in Viersen : CDU Viersen startet Bürgerdialog

Viersen Wegen der Corona-Krise ist es für die Parteien derzeit schwierig, die Bürger zu erreichen. Die Christdemokraten starten nun eine Flyer-Aktion. Gute Anregungen möchte die CDU in ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl im September einbinden.

(naf) Rund 70.000 Flyer verteilen die Wahlkreiskandidaten der Viersener CDU in diesen Tagen an die Haushalte im Stadtgebiet. Die Christdemokraten hoffen, dass in den kommenden zwei bis drei Wochen möglichst viele dieser Flyer wieder bei ihnen in der Geschäftsstelle landen – denn darauf können die Viersener notieren, was ihnen an ihrer Stadt gefällt, was besser werden muss und was sich konkret in ihrem Stadtteil ändern sollte. Gute Anregungen möchte die CDU in ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl im September einbinden. Das ausgegebene Ziel formuliert Bürgermeisterkandidat Christoph Hopp: „Viersen gemeinsam gestalten.“