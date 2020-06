Ortseingänge in Kaarst : CDU will Schilder von Städtepartnerschaften erneuern

Kaarst Zum nächsten Planungs- und Verkehrsausschuss bringt die CDU sich mit einem Antrag zur Ortseingangsbeschilderung ein. Im besonderen Fokus stehen dabei die Hinweisschilder auf die Partnerstadt mit der französischen Stadt La Madeleine und die noch nicht vorhandenen Schilder zur im letzten Jahr feierlich begründeten Partnerschaft mit der Stadt Perleberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Insbesondere im Ortsteil Büttgen gibt es an einigen Ortseingängen Schilder, die auf die seit langem bestehende Städtepartnerschaft zu La Madeleine hinweisen. Diese Schilder sind jedoch inzwischen etwas in die Jahre gekommen und bedürfen einer Erneuerung“, erklärt der CDU-Bürgermeisterkandidat Lars Christoph: „Dabei sollte auch die neue Städtepartnerschaft mit der Stadt Perleberg mit berücksichtigt werden.“. Zudem sollten an den Ortseingängen, wo bisher noch keine derartigen Schilder stehen, sukzessive eine Beschilderung ergänzt werden.

Sven Ladeck, Dagmar Treger und Lars Christoph (v.l.). Foto: CDU Kaarst

Vor allem der Zustand der Schilder war für die Christdemokraten Anlass, das Thema aufzugreifen. Nach Auffassung der CDU würden die Schilder einer einladenden Eingangssituation in die Stadt nicht gerecht werden. Die Union blickt auf eine Entscheidung aus dem vergangenen Jahr zurück. Am 3. Oktober 2019 veranstaltete die Stadt Kaarst eine feierliche Zeremonie, bei der die bisherige Städtefreundschaft zwischen Perleberg und Kaarst in eine offizielle Städtepartnerschaft umgewandelt wurde.

Im Vorfeld gab es unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Politik, wie man mit der Gesamtthematik der Städtepartnerschaft umgeht. „Genau um diese Wichtigkeit und unsere Solidarität zu unseren Partnerstädten auch für jeden Bürger sichtbar zu machen, ist es ein schönes und besonderes Zeichen, entsprechende Hinweisschilder an unseren Ortseingängen in Ordnung zu halten oder gar aufzustellen“, erklärt Dagmar Treger als Mitglied im Kulturausschuss.

Der CDU ist es wichtig, wenn man sich zu solchen Freundschaften entschließt, diese auch zu pflegen und zu intensivieren. „Wir planen für den nächsten Kulturausschuss eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung zur momentanen Situation unserer Städtepartnerschaft zu stellen. Wir sind sehr froh und dankbar, dass gerade unsere Bürgermeister, Franz-Josef Moormann und Ulrike Nienhaus den Kontakt zu den Verwaltungen nach La Madeleine und Per-leberg halten“, erklärt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Sven Ladeck.

Städtepartnerschaften müssten von den Vereinen, den Schulen und von der Bevölkerung insgesamt getragen und gelebt werden, glauben die Christdemokraten. „Deswegen ist es großartig, dass wir seit vielen Jahren einen Partnerschaftsverein haben, der sich um den Austausch mit La Madeleine kümmert“, sagt Christoph.

Auch die neu begründete Städtepartnerschaft mit Perleberg müsse noch verstärkt mit Leben gefüllt werden. Nur so können beide Seiten von der Verbindung profitieren. „Mein Ziel wird es sein, hier den Austausch weiter zu intensivieren und vor allem auf noch breitere Beine gerade in der Bevölkerung und bei den Vereinen unserer Stadt zu stellen“, kündigt Christoph an.

(NGZ)