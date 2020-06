Umweltschutz : Schwalmtal setzt auf Gassibeutel ohne Plastik

Schwalmtal Auch wenn es deutlich teurer wird: Die Gemeinde tauscht an den Hundetoiletten die Plastikbeutel aus. Sie werden durch eine Variante aus biologisch abbaubarem Material ersetzt. Auch die Öko-Beutel gehören in die Abfalltonne.

Im Gemeindegebiet gibt 16 Hundetoiletten, unter anderem in Amern am Mühlenturm, an der Hauptstraße Ecke Bahnstraße und am Dorfweiher sowie in Waldniel etwa an der Rochus- und Weichselsstraße. Hundehalter können dort kostenfrei schwarze Beutel aus Plastik entnehmen, um den Kot ihrer Tiere in einem Abfallbehälter zu beseitigen.