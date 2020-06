Kandidaten : CDU nominiert Bovenkerk und Hoffmann für Kreis

Hamminkeln Auf der Vertreterversammlung des CDU-Kreisverbandes Wesel sind am Samstag die beiden Hamminkelner CDU-Kreistagskandidaten Udo Bovenkerk und Johannes Hoffmann einstimmig nominiert worden.

Bovenkerk und Hoffmann zeigten sich optimistisch für die Kommunalwahl am 13. September: „Die CDU hat mit Ingo Brohl einen hervorragenden Kandidaten aufgestellt, der einen Neuanfang an der Spitze des Kreishauses ermöglichen wird.“ Brohl hatte in einer Rede die Schwerpunkte seiner Arbeit benannt: „Das Zuhause am schönen Niederrhein weiterentwickeln. Mehr Zukunft wagen. Für Sicherheit sorgen.“ Für diesen Dreiklang setze Brohl sich unter anderem ein, heißt es in der Mitteilung der Partei weiter.