Statistik Kreis Viersen : Weniger Geburten im Kreis Viersen

Im Kreis Viersen sind im vergangenen Jahr 2506 Kinder geboren worden. Das waren 2,7 Prozent weniger als im Jahr 2018 (2575), wie aus einer aktuellen Auflistung für Kreise und kreisfreie Städte des statistischen Landesamtes hervorgeht.

Die Statistik vergleicht die Daten der vergangenen zehn Jahre. So wurden etwa im Jahr 2009 im Kreis Viersen 2146 Kinder lebend geboren, im Jahr 2014 waren es 2045 Kinder. Von 2014 stieg die Zahl bis 2018 immer weiter an, nun ist sie wieder gesunken. Die regionale Betrachtung der Geburtenzahlen zeigt, dass in 17 kreisfreien Städten und Kreisen die Zahl der Geborenen im Vergleich zu 2018 gestiegen und in 35 kreisfreien Städten und Kreisen und in der Städteregion Aachen gesunken ist. Den höchsten prozentualen Geburtenanstieg gab es in der Stadt Bottrop (+4,4 Prozent), während im Kreis Euskirchen (−9,8 Prozent) der höchste Rückgang der Geburtenzahl zu verzeichnen war.