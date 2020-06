Windenergie in Niederkrüchten : Bürger in Niederkrüchten können sich am Windpark beteiligen

In Niederkrüchten-Oberkrüchten sind vier neue Windenergieanlage gebaut worden; jede kostet sechs Millionen. Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen, die Rotoren installiert. Jetzt soll der Probebetrieb beginnen.

Rein rechnerisch kann der neue Windpark alle Haushalte in der Gemeinde Niederkrüchten mit Strom versorgen. Nach Angaben des Unternehmens SL Naturenergie in Gladbeck erzeugt jeder der vier Generatoren von Enercon in Ostfriesland jeweils drei Megawatt Strom. Rein rechnerisch ließen sich rund 10.000 Haushalte damit versorgen. Für das Klima bedeutet diese Windenergie das Einsparen von 23.000 Tonnen CO 2 .