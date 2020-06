Kommunalwahl im Kreis Viersen : CDU-Parteitag in der Eissporthalle

CDU-Parteitag in der Eissporthalle

Kreis Viersen Wegen der Corona-Pandemie hatten die mehr als 3000 Christdemokraten im Kreis Viersen im März ihren Aufstellungsparteitag für die Kommunalwahl auf Eis gelegt. Jetzt steht fest: Im Eissportzentrum Grefrath wird die CDU am Samstag, 27. Juni, ihre Kandidaten für den Kreistag und ihren Spitzenkandidaten für das Landratsamt aufstellen.

Eigentlich tagt die CDU bei Personalfragen immer in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath. Die Räumlichkeiten seien unter dem Aspekt des Hygieneabstands allerdings nicht ausreichend gewesen, so Kreisgeschäftsführer Stephan Seidel.