Freizeit in Brüggen : Saunapark in Boerholz öffnet nach drei Monaten Pause wieder

Brüggen Nicht nur wegen der Corona-Regeln gibt es im Return-Saunapark Änderungen: Es gibt auch einen neuen Außenpool und eine neue Eisbar. Am Donnerstag soll die Anlage wieder geöffnet werden. Ein Besuch.

Die Schließung wurde für Arbeiten genutzt, die im laufenden Betrieb schwierig sind: So wurde der Außenpool neu gestaltet, es gibt eine neue Eisbar im Park und in der Gastronomie stehen neue Stühle. Zu den Mitgliedern habe man über E-Mail und soziale Medien Kontakt gehalten. „Es gab viele Anfragen, wann wir wieder öffnen“, sagt Maibaum.

„Wir wollen für die Gäste den Aufenthalt so stressfrei, aber auch so sicher wie möglich machen“, sagt Welters. Zu besseren Orientierung werden Hinweise angebracht. Im Außenbereich werden 150 Liegen verteilt: So viele Besucher können sich zeitgleich im Saunapark aufhalten. Auch im Gastro-Bereich mit 150 Plätzen sind die Abstände zu beachten. Mund-Nasen-Schutz ist beim Betreten und Verlassen des Parks, in den Umkleiden sowie beim Zugang und Verlassen der Gastronomie zu tragen. „Im Park selbst und im Wellness-Bereich gibt es keine Maskenpflicht“, so Maibaum.