Corona-Krise in Viersen : Mit Laptop und Kochtüte in die Küche

Bettina Passon (hinten) und Nicole Henneböhl kochen in der Alo-Küche. Die Teilnehmerinnen sind via Laptop zugeschaltet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Weil das gemeinsame Kochen im Jugendzentrum Alo coronabedingt nicht möglich ist, organisiert Leiterin Bettina Passon eine virtuelle Variante: Die Teilnehmerinnen stehen in ihren eigenen Küchen – und kochen doch gemeinsam.

„Habt ihr eure Rezepte am Start?“, fragt Bettina Passon. Die jungen Frauen, die per Laptop in die Küche des Dülkener Jugendzentrums Alo der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter zugeschaltet sind, nicken. „Ja“, rufen sie der Leiterin des Jugendzentrums zu. Die jungen Frauen stehen daheim in ihren Küchen. Da liegt Gemüse, ein Schneidbrett, ein Päckchen Reis. Ebenso sieht es bei Passon in der Küche des Jugendzentrums aus. „Bevor wir mit dem Gemüse schnibbeln starten, wollen wir erst einmal den Reis aufsetzen“, sagt Passon und gibt direkt den Tipp, den Reis mit einer Tasse abzumessen: Eine normale Tasse, mit Reis gefüllt, reicht in der Regel für zwei Personen.