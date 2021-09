Im Kreis Viersen : Rekord an Briefwahl-Anträgen für die Bundestagswahl

Viersen Wenn am Sonntag, 26. September, der neue Bundestag gewählt wird, dürften die Wahllokale im Kreis Viersen so leer bleiben wie noch nie.

In Viersen wählt mehr als jeder vierte Wahlberechtigte per Brief. „Bei uns sind bis Donnerstag 16.250. Anträge auf Briefwahl eingegangen“, berichtetet Stadtsprecher Frank Schliffke. Das seien bereits rund 6000 mehr als insgesamt bei der Bundestagswahl 2017. Bei rund 59.000 Wahlberechtigten kommt die Stadt Viersen damit auf eine Quote von aktuell 28 Prozent.

In den Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen wählt diesmal jeder Dritte per Brief. Von 11.569 Wahlberechtigten in Niederküchten sind 3.837 Briefwähler. In der Burggemeinde sind es 4.087 von 12.437 Wahlberechtigten. Höher liegt der prozentuale Anteil in der Nachbargemeinde Schwalmtal. Von den 14.564 Wahlberechtigten beantragten bisher 5.252 Briefwahl. Das macht eine Quote von 36 Prozent. Der Wahlbrief muss bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Anschrift spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr vorliegen.