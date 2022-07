Erwärmung im Kreis Viersen : Wie der Klimawandel auf Stadtbäume wirkt

Die Retter des Stadtgrüns im Kreis Viersen: Die Teilnehmer der „Ideenwerkstatt Stadtbäume“ trafen sich am Dienstag erstmals. Sie wollen Lösungen finden, wie das Stadtgrün dem Klimawandel besser trotzen kann. Foto: Kreis Viersen

Kreis Viersen Hitze und Trockenheit schädigen das Stadtgrün im Kreis Viersen massiv. Die „Ideenwerkstatt Stadtgrün“ will das künftig verhindern. Am Dienstag traf sich die Gruppe erstmals.

Eine neue Arbeitsgruppe im Kreis Viersen soll über Gemeindegrenzen hinweg Lösungsansätze entwickeln, wie die Stadtbäume der globalen Erwärmung besser trotzen können. Am Dienstag startete das Pilotprojekt.

Die Folgen des Klimawandels zeigen auch im Kreis Viersen deutliche Auswirkungen. Eines der sichtbarsten Anzeichen sind die teils massiven Schäden an den Baumbeständen. „Die fachlich Verantwortlichen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden versuchen dem bereits aktuell entgegenzuwirken. So werden verschiedene Ansätze bei Bodenbearbeitung, Pflanzenauswahl oder Bewässerungstechniken erprobt und auch grundsätzliche Überlegungen zur zukünftigen Rolle des Stadtgrüns angestellt“, berichtet Fabian Lindner vom Amt für Technischen Umweltschutz des Kreises Viersen.