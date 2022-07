Neueröffnung in Viersen : Im „Meely“ gibt’s vietnamesiche Küche

Thi Thao Nguyen in ihrem neu eröffneten Restaurant an der Viersener Straße. Foto: Antje Prömper/Prömper,Antje (proe)

Dülken Die 37-jährige Thi Thao Nguyen betreibt in Dülken das neue Restaurant „Meely“. Wie es dazu kam und was sie dort neben vietnamesischen Gerichten serviert.

An der Viersener Straße 97 in Dülken hat Thi Thao Nguyen (37) vor wenigen Tagen das vietnamesische Restaurant „Meely“ eröffnet. Mit der Eröffnung hat sich die Düsseldorferin einen langersehnten Herzenswunsch erfüllt: „Vorher habe ich einen Imbiss in Düsseldorf gehabt. Dort haben wir jedoch nur Lieferung angeboten“, berichtet die Restaurantbesitzerin. „Ich habe mich aber immer danach gesehnt, ein eigenes Restaurant mit Sitzmöglichkeiten zu eröffnen und meine Kunden richtig bedienen zu können.“

Diesen Traum konnte sich Nguyen nun also in Dülken erfüllen. Dass in dem Lokal ihr Herzblut steckt, bemerkt man schon beim Betreten der Räumlichkeiten. Alles ist mit Blick fürs Detail eingerichtet und passend dekoriert. Die Inhaberin hat das Restaurant in den vergangenen drei Wochen renoviert: „Wir haben den gesamten Thekenbereich neu gestaltet, neue Lampen angebracht, neue Küchengeräte besorgt, neue Möbel und Dekorationsstücke gekauft.“