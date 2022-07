Am Lindbruch in Niederkrüchten : Die Radservicestation bleibt vorerst ein Einzelstück

Am Lindbruch in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die Gemeinde Niederkrüchten hat sie vor gut einem Monat am Lindbruch aufgestellt. Andere Städte haben schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Andere Kommunen haben sie schon, für die Gemeinde Niederkrüchten ist sie eine Premiere: die Radservicestation am Lindbruch. Seit etwa einem Monat steht die blaue Säule dort neben einer überdachten Abstellfläche, und sie bietet Radfahrern, die eine Panne haben oder einfach nur etwas mehr Luft im Reifen brauchen, eine kommode Anlaufstelle. Denn an der Station kann Reifenluft „getankt“ und Werkzeuge für kleinere Reparaturen ausgeliehen werden. Nützlich in einer Region, in deren Natur viele Tagestouristen unterwegs sind, und im Sinne einer Verkehrswende ist es auch.