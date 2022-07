Demo auf A 61 : Viersener Landwirte zeigen ihre Solidarität mit niederländischen Bauern

Auf den Brücken, die über die A61 Richtung Venlo führen, demonstrierten am Donnerstagabend die Landwirte aus Solidarität mit niederländischen Bauern. Foto: Günter Jungmann

Viersen/Nettetal Am Donnerstagabend zog ein Treckerkorso über die A 61 im Kreis Viersen. Die Landwirte demonstrierten gegen eine neue Regelung in Holland und zeigten damit ihre Solidarität gegenüber den Bauern.

Zahlreiche Landwirte aus Viersen und Nettetal haben am Donnerstagabend mit Treckerkorsos auf den Brücken über die A61 im Kreis Viersen ihre Solidarität mit niederländischen Bauern demonstriert. Hintergrund: Die niederländische Regierung will Ammoniak-Emissionen reduzieren, um den Stickstoff-Eintrag im Boden zu senken. Ähnliches, so die Landwirtschaft-Initiative „Land sichert Versorgung“ drohe auch deutschen Landwirten. Sie kritisieren zudem die geplante Änderung der Düngeverordnung, die auch den Nitratabbau berücksichtigen soll. Im Kreis Viersen liegen die Nitratwerte im Grundwasser regelmäßig über den Grenzwerten.