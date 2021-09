Für Vereine in Viersen-Dülken : Bürgerhaus Dülken: Neuer Betreiber, niedrigere Mieten

Für Vereine in Viersen-Dülken

Viersen-Dülken Über Jahre war das Bürgerhaus Dülken im Besitz der städtischen Tochter VAB ein Problemfall: Kleinere Vereine konnten sich die Saalmiete nicht leisten, selbst die Stadt veranstaltete nichts mehr in dem Bürgerhaus. Damit soll nun Schluss sein.

Bei einer Feierstunde wurde das Bürgerhaus offiziell an den neuen Betreiber übergeben. In Zukunft wird Torsten Grüters im Auftrag der Stadt Viersen die Geschicke des Hauses an der Lange Straße leiten. Durch städtische Unterstützung kann er Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen kostengünstige Möglichkeiten zur Nutzung anbieten. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) zeigte sich überzeugt vom Erfolg des neuen Konzepts: „Das ist ein Neuanfang für Dülken und seine Vereine.“