Freizeit in Brüggen : Was Kinder beim Maus-Türöffner-Tag erleben können

Stellten das Programm vor (v.l.): Pfarrer Bernd Mackscheidt, Elfi Reiners, Marita Schulz, Rolf Schumachers, Frederike Bors, Felix Jonczyk, Claudine Bartel, Hans-Leo Giehlen, Michaela Mevissen und Katrin Hollmann. Foto: bigi

Brüggen Als Reaktion auf die Corona-Pandemie haben die lokalen Veranstalter sich für das Motto „Kirche hat Zukunft“ entschieden: Sie laden kleine Gruppen in große Kirchen ein. Was Kinder am 3. Oktober erleben können.

Brüggens Familienbeaufragte Michaela Mevissen freut sich auf den Maus-Türöffner-Tag am Sonntag, 3. Oktober. „Wir möchten das Angebot möglich machen mit großen Kirchenräumen und kleinen Gruppen“, sagt sie. Das Motto „Hallo Zukunft“ wurde in Brüggen fokussiert auf „Kirche hat Zukunft“. Sieben Kirchen sind jeweils von 15 bis 17 dabei.

St. Peter Was ist eigentlich ein Heiliger und was macht er? Nicht nur darauf gibt es Antwort. Besucher können in Gewänder schlüpfen, eine Führung machen, mehr über Messdiener erfahren und Buttons basteln. Für die Besichtigung des Glockenturms ist das Einverständnis der Eltern nötig. Adresse: Born 45, Brüggen-Born. Geplant für 20 Teilnehmer (sieben bis 15 Jahre).

Evangelische Kirche Sie zeigt, wie digital Kirche ist: „Wir machen ein Löffeltheater zu einer biblischen Geschichte und drehen einen Kurzfilm, der auf einer Internetplattform veröffentlicht wird“, kündigt Bernd Mackscheidt an. Adresse: Alter Postweg 20, Brüggen. Geplant für 20 Teilnehmer zwischen sechs und zwölf Jahre.

St. Nikolaus Auch dort gibt es Infos zu Gebäude, Kunstwerken, Orgel und Glocken. Geschaut wird in große Schränke und hinter Altäre. „Wir öffnen auch die Tür unseres Herzens, können still werden, eine Kerze anzünden und spüren, was uns bewegt“, sagt Katrin Hollmann. Außerdem wird beim Familientag der Nikolaus-Bruderschaft gebastelt. Adresse: Klosterstraße 40, Brüggen. Geplant für 15 Besucher (sechs bis zehn Jahre).

St. Mariä Himmelfahrt Zu erfahren ist mehr über das Gebäude von 1484, seine Kunstwerke, Orgel und Glocken, die bei einer Führung gezeigt werden. „Du erfährst bei uns, was wir von unseren Vorfahren lernen können, um unsere Zukunft besser verstehen und gestalten zu können“, kündigt Felix Jonczyk an. Adresse: Kirchplatz 10 in Brüggen-Bracht: Geplant für 25 Teilnehmer ab sechs Jahre.

Kapelle Schloss Dilborn Die Kapelle wird besichtigt, es werden Lieder gesungen. Außerdem kann der Friedhof besichtigt werden und die Maus auf Leinwand gemalt werden. Adresse: Dilborner Straße 61, Brüggen. Teilnehmer: zehn Kinder pro Gruppe (bis zwölf Jahre).

St. Maria Helferin Die Gäste erfahren mehr über die 70-jährige Geschichte der Kirche, für deren Bau auch Steine gesammelt wurden. Adresse: Genholter Straße 100, Brüggen-Lüttelbracht. Zwei Gruppen mit je 25 Teilnehmern, erste Gruppe 15 bis 16 Uhr, zweite Gruppe ab 16 Uhr.

Freikirchliche Gemeinde Die Baptisten beantworten die Frage „Was haben die Taufe und Schokolade gemeinsam?“. Videos, Bilder und Bastelaktionen sind geplant. Kinder können selbst Schokolade herstellen. Adresse: Stifterstraße 18-20, Brüggen-Bracht. Geplant für 20 bis 30 Teilnehmer ab sechs Jahre.

Info Anmeldung per E-Mail für alle Veranstaltungen an: michaela.mevissen@brueggen.de

(busch-)