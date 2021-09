Saisonstart in der Handball-Verbandsliga : TSV Kaldenkirchen will die „Großen“ ärgern

Handball-Verbandsliga Am Wochenende startet die Verbandsliga. Der TSV Kaldenkirchen sieht sich für die neue Spielzeit in der Verfolgerrolle, bei der Turnerschaft Lürrip gab es einen großen personellen Umbruch.

Bereits an diesem Wochenende, also eine Woche eher als die meisten Amateur-Ligen, fällt der Startschuss für die neue Saison in der Verbandsliga. Für den TSV Kaldenkirchen und die Turnerschaft Lürrip hat damit das coronabedingt lange Warten auf den Meisterschaftsbetrieb ein Ende. Bei Kaldenkirchen hat sich im Kader kaum etwas verändert: Für Marvin Rassmann, der zum TV Aldekerk wechselt, kam Manuel Lösche vom MTV Dinslaken, der schon einmal ein Jahr beim TSV spielte. Neu ist außerdem, dass Volker Hesse nun alleine als Trainer verantwortlich ist, denn Rüdiger Winter hängte seinen Job aus privaten Gründen an den Nagel. Er hatte bereits zuvor die Tätigkeit nur sporadisch ausgeübt. Eine weitere Verstärkung kommt aus den Niederlanden: Niek Kuik, ein Rückraum-Allrounder, spielte zuletzt in Venlo und bringt eine Menge Erfahrung mit.

Nach der halbjährigen Pause ließ man es im Training bei Kaldenkirchen zunächst einmal langsamer angehen, um die Muskulatur wieder aufzubauen. Danach ging es, sobald die Möglichkeit wieder bestand, in die Sporthalle, um an Technik und Taktik zu feilen. „Mit der Vorbereitung war ich durchaus zufrieden, zumal wir auch keine großartigen Verletzungen zu beklagen hatten“, sagt Trainer Volker Hesse. „Zwar war immer mal wieder der eine oder andere Spieler im Urlaub, doch diejenigen, die anwesend waren, haben sich extrem motiviert gezeigt. Sowohl mannschaftlich als auch individuell hat sich das Team auf jeden Fall weiter entwickelt“, sagt er.

Zum Saisonstart erwarten die Kaldenkirchener mit der HSG Vennikel jedoch gleich den Top-Favoriten der Liga. Es wird eine erste Standortbestimmung. „In diesem Spiel ist die Rolle des Favoriten eindeutig, zumal Vennikel eine Vielzahl an Akteuren hat, die schon deutlich höher gespielt haben“, sagt Hesse. „Doch gleichgültig wie übermächtig der Gegner scheint, wir werden das Spiel nicht abschenken und immer wieder versuchen, den Großen ein Bein zu stellen.“ Zu den Großen zählt Hesse neben dem ersten Gegner auch den TV Kapellen. Mit der Turnerschaft St. Tönis, der HSG RW Oberhausen und dem TV Aldekerk II sieht Hesse seine Mannschaft in der Verfolgerrolle des Duos.

„Die Vorbereitung war eher durchwachsen“, sagt Tobias Elis. „Wir waren häufig wenig Leute beim Training und dann hatten wir noch einen Corona-Fall in der Mannschaft und mussten zwei Wochen noch zusätzlich pausieren. Die Jungs sind jedoch immer hoch motiviert, was sicherlich auch eine Stärke der Mannschaft ist.“

Außerdem verfügt der neue Trainer über ein sehr schnelles Team, mit einem niedrigen Durchschnittsalter. „Wir hoffen, dass unsere Mischung aus vielen jungen Spielern und auch ein paar mit Erfahrung passt“, sagt Elis. Am ersten Spieltag gastiert dann der SV Neukirchen in Lürrip. „Über den Gegner kann ich nichts sagen, was aber auch nicht so wichtig ist. Wir müssen in den nächsten Spielen einzig auf uns gucken und die Entwicklung vorantreiben. Wir müssen eine verschworene Einheit werden, um dann möglichst schnell in sichere Gefilde der Tabelle zu gelangen.“