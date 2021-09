Corona im Kreis Viersen : 28 neue Infektionen – fünf Schulen betroffen

Kreis Viersen Zwar meldet der Kreis Viersen für Freitag, 10. September, 28 neue Infektionen, darunter sind insgesamt fünf Menschen an fünf Schulen im Kreisgebiet. Doch die gute Nachricht: Der Inzidenzwert sinkt weiter.

Das Corona-Virus breitet sich weiter an fünf Schulen aus: Der Kreis Viersen meldet je einen Neuinfizierten an der katholischen Grundschule Nettetal-Kaldenkirchen, an der Primus-Schule in Viersen, an der Grundschule Waldniel, am Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst und an der Hubertusschule in Willich-Schiefbahn. Bei den Zehn- bis 19- Jährigen ist die Zahl der Neuinfektionen mit 25 Prozent (sieben Fälle) am höchsten, bei den 30- bis 30-Jährigen sind es 21 Prozent (sechs Fälle). Dem Kreis Viersen sind am Freitag, 10. September, 28 neue Infektionen bekannt geworden. Aktuell gelten 346 Menschen als infiziert. 517 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut laut Robert-Koch-Institut auf 66,3 (von 68,3). NRW-weit liegt der Inzidenz-Wert bei 106,9. In den Hospitälern im Kreis werden sieben Menschen behandelt: Drei liegen auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Laut Kassenärztlicher Vereinigung haben 62,8 Prozent der Einwohner des Kreises einen kompletten Impfschutz. 69,6 Prozent sind das erste Mal geimpft. Die Zahlen: Brüggen: aktuell infiziert 18 (- 1), Nettetal 51 (+ 2), Niederkrüchten 8 (- 1), Schwalmtal 23 (+/- 0) und Viersen 116 (+/- 0).