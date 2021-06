Zuschuss aus Bundesmitteln : Knapp 140.000 Euro für das THW in Viersen

Viersen Der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner informiert darüber, warum der Ortsverband Viersen des Technische Hilfswerks den Zuschuss aus Bundesmitteln erhält und wofür das Geld eingesetzt wird.

Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) in Viersen erhält einen Zuschuss aus Bundesmitteln. Darüber informiert Udo Schiefner, Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen. Er gehört als Vertreter der SPD dem Haushaltausschuss an. „Ich freue mich sehr, dass aus dem Fahrzeugbeschaffungsprogramm des Bundes 139.000 Euro an das THW in Viersen gehen“, teilt Schiefner mit.