Landtagswahl in NRW : Stimmzettel für die Landtagswahl sind eingetroffen

Eine Frau macht ein Kreuz auf einem Wahlzettel. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen In Nettetal im Rathaus kann bereits gewählt werden, im Stadthaus in Viersen soll es ab Mittwoch möglich sein, seine Stimme abzugeben.

Die Wahldienststelle im Stadthaus in Viersen öffnet ab Mittwoch, 13. April. „Die Stimmzettel für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag, dem 15. Mai, sind eingetroffen“, informiert ein Stadtsprecher. Wer seine Stimme bereits vor dem Wahltag abgegeben wolle, könne das per Briefwahl oder direkt in der Wahldienststelle der Stadt Viersen erledigen.

Das Viersener Stadthaus befindet sich am Rathausmarkt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt erwarten die Wählerinnen und Wähler im Raum 100 im ersten Obergeschoss. Für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit gibt es einen Aufzug. Geöffnet ist die Wahldienststelle ab dem 13. April montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr, freitags bis 13 Uhr. Samstags kann von 10 bis 13 Uhr gewählt werden. Ausgenommen sind Feiertage und der Karsamstag. Bereits eingegangene Briefwahlanträge werden nach Angaben der Stadt ab sofort bearbeitet. Die ersten Briefe mit den Unterlagen sollten in den kommenden Tagen bei den Wählerinnen und Wählern eintreffen.

Die Vorbereitungen für die Landtagswahl am 15. Mai sind im Nettetaler Rathaus längst angelaufen. So startete am 5. April der Versand der Wahlbenachrichtigungen an alle rund 30.500 Wahlberechtigten in Nettetal. Alle Berechtigten, die bis zum 24. April keine Wahlbenachrichtigung bekommen haben, sollten sich bitte spätestens bis zum 29. April im Wahlbüro der Stadt Nettetal (Telefon 02153 898-1707 oder -1722) melden, um die Stimmberechtigung abklären zu lassen.

Die Stimmzettel für die Landtagswahl sind am Montagvormittag angekommen. Seitdem kann im Rathaus gewählt werden. Die bereits gestellten Anträge werden seit Dienstag einkuvertiert und verschickt. Im Ratssaal A hat die Stadt ein barrierefreies und pandemiegerechtes Briefwahlbüro eingerichtet.

Aufgrund der weiterhin noch angespannten Corona-Lage wird jedoch darum gebeten, die Briefwahlunterlagen zu Hause auszufüllen und per Post oder durch Einwurf in den Rathausbriefkasten zurückzusenden. Der rote Wahlbrief sollte so zeitnah zurückgesendet werden, dass er spätestens am Wahltag, 15. Mai, bis 18 Uhr im Rathaus, Doerkesplatz 11, eingeht. Später eingehende Wahlbriefe können nicht mehr berücksichtigt werden. Das Briefwahlbüro ist montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr geöffnet.

(hb/naf)