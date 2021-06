Unfall in Viersen : Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall an einer Einmündung der Kanalstraße. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Der 41-jährige Viersener wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfall war auch eine 30-jährige Autofahrerin beteiligt.

Ein 41-jähriger Viersener ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr er mit seinem Rad gegen 17.30 Uhr aus dem Von-Kessel-Weg in die Kanalstraße ein. Dabei stieß er mit dem Auto einer 30-jährigen Viersenerin zusammen, die auf der vorfahrtberechtigten Kanalstraße Richtung Sittarder Straße unterwegs war, und stürzte. Er wurde notärztlich behandelt und danach in ein Krankenhaus gebracht.

(naf)