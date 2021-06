Baumpflege in Viersen : Wasser vom Fass für Jungpflanzen im Stadtgebiet

Baumpflege in Viersen

Viersen Das neue Fahrzeug der Städtischen Betriebe kann auch im Wald genutzt werden. Vorrangig soll der Wasserfassanhänger aber an anderer Stelle im Stadtgebiet eingesetzt werden. Er kann tausende Liter fassen.

Die Städtischen Betriebe versorgen Jungbäume in der Stadt nun mit Wasser frisch aus dem 8900-Liter-Fass. Der Behälter ist auf einen Anhänger eines neuen Fahrzeuges montiert. Wie eine Stadt-Sprecherin erläutert, werde das Gerät im Einmannbetrieb bedient: „Fahrerin oder Fahrer des Zugfahrzeugs steuern das Wässern von ihrem Sitzplatz aus.“

Versorgt werden nach Angaben der Stadt-Sprecherin vorrangig junge Straßen- und Stadtbäume in Baumscheiben. Darüber hinaus kann der Wasserfassanhänger auch im Wald genutzt werden, also zum Beispiel auf den Süchtelner Höhen oder am Hohen Busch. Dabei sollen die jüngeren Pflanzen auf den Wiederaufforstungsflächen im Mittelpunkt stehen.