Corona im Kreis Viersen : Zusätzliche Impftermine für alle ab 18 Jahren

Vom 12. Juli an gibt es zusätzliche Impftermine mit dem Impfstoff von Astrazeneca im Impfzentrum in Viersen-Dülken. Foto: dpa/Sakchai Lalit

Kreis Viersen Das Impfzentrum für den Kreis Viersen bietet vom 12. Juli an 2100 zusätzliche Impftermine für alle Erwachsenen mit Astrazeneca an. Am Mittwoch fiel die Sieben-Tage-Inzidenz auf 4,0.

Das Impfzentrum für den Kreis Viersen bietet vom 12. Juli an insgesamt 2100 zusätzliche Impftermine für alle Erwachsenen mit dem Impfstoff von Astrazeneca an. Termine können ab dem 12. Juli ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein gebucht werden. Die Terminvereinbarung ist online unter www.116117.de oder telefonisch über die zentrale Rufnummer 116117 oder die zusätzliche Rufnummer 0800 11611701 möglich.

Am Mittwoch fiel die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut von 4,7 auf 4,0. Das Kreisgesundheitsamt registrierte drei neue Infektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten damit 20 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 100 Kontaktpersonen befinden sich ebenfalls in Qurantäne. Ein Covid-19-Patient muss stationär im Krankenhaus behandelt werden.