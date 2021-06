Kultur in Brüggen : Ausstellungsreihe im „Photo Loft 60“ beginnt

Kultur in Brüggen

Brüggen Im „Photo Loft 60“ in Brüggen-Bracht startet am Samstag, 4. Juli, eine neue Ausstellungsreihe. Unter dem Titel „Ansichtssache 1.0“ sind dort unter anderem Landschaftsaufnahmen und Fotos zum Thema Sport zu sehen.

Der Brüggener Uli Berger (55), Norbert Bovie (50) aus Nettetal-Lobberich und Heinz Jerusalem (67) aus Nettetal-Schaag haben als Studio-Gemeinschaft in Bracht an der Stiegstraße 62 optimale Räume gefunden: In ihrem „Photo Loft 60“ machen sie etwa Porträt-Aufnahmen, zeigen aber auch Ausstellungen.