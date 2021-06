Projektidee in Viersen : Warum die Stadt kein Baumpaten-Projekt einrichten will

Viersen Die SPD hatte beantragt, ein Konzept für Baumpaten zu entwickeln. Unter anderem solle so dafür gesorgt werden, dass Stadtbäume bei klimabedingter Trockenheit ausreichend Wasser erhalten. Warum die Verwaltung einen anderen Weg gehen will.

Die gibt es. So bietet zum Beispiel der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Viersen – neben Patenschaften für Bänke am Hohen Busch – Baumpatenschaften an. Dabei geht es vor allem um Neuanpflanzungen im Wald, etwa um neue Linden an der Peter-Stern-Allee. Auch als der Jubiläumsgarten in Viersen-Bockert und die Obstbaumallee in Dülken angelegt wurden, hatten Einzelpersonen, Gruppen und Vereine vor einigen Jahren die Möglichkeit, Pflanzen zu spenden. In Dülken konnten die Paten 2019 erstmals gemeinsam Obst ernten, darunter Äpfel und Quitten. Günter Wessels vom Naturschutzbund kümmert sich um die Baumpflege an der Obstbaumallee.