Gemeinde Brüggen will hart durchgreifen : Brüggener missachten Corona-Regeln

Brüggen/Schwalmtal Ein Eis auf der Bank essen, ohne Sicherheitsabstand durch die Fußgängerzone spazieren: Wer im Brüggener Zentrum unterwegs ist, merkt von den aktuellen Einschränkungen wenig. Wie die Verwaltung jetzt hart durchgreifen will.

D2iego Sandrini von „Casa de Gelato“ direkt am Nikolausplatz ist froh, dass er während der Corona-Pandemie wieder Eis verkaufen kann. Eigentlich. „Ich weise jeden Kunden darauf hin, dass er das Eis erst im Abstand von 50 Metern essen darf.“ Doch längst nicht jeder würde sich daran halten oder hätte dafür Verständnis. Stattdessen werden die kühlen Bällchen auf einer der zahlreichen Sitzgelegenheiten rund um die Eisdiele verspeist. Und die „Casa de Gelato“ ist nur eine von drei Eisdielen in der Fußgängerzone.

Kontaktverbot Wer sich an einer „öffentlichen Ansammlung mit mehr als zwei Personen“ beteiligt, kann mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro bestraft werden.

Nicht nur der Verzehr von Lebensmitteln, der laut Verordnung des Landes an öffentlichen Plätzen eingeschränkt ist, sei ein Problem: Auch die geltenden Sicherheitsabstände von 1,50 Metern würden viele Fußgänger und Radler in der Fußgängerzone nicht einhalten. Das hat auch Iris Helmer, Mitarbeiterin von Boerholzer Mähwerk, beobachtet: „Die Fußgängerzone ist recht gut besucht. Doch die Menschen achten nicht mehr so auf die Abstände.“ Viele dächten wohl, dass mit den weiteren geöffneten Läden auch der Alltag wieder eingekehrt sei.

Die Brüggener Gemeindeverwaltung will jetzt auf die Probleme reagieren. „Unser Ordnungsamt wird ab Sonntag verstärkt die Einhaltung der Coronaschutzverordnung kontrollieren und bei Verstößen Bußgelder verhängen“, kündigte Achten an. Wegen der Corona-Krise sei das Personal dort aufgestockt worden: Insgesamt gebe es zehn Mitarbeiter, die im Außendienst unterwegs seien, darunter sind zwei Innendienstmitarbeiter und Mitarbeiter aus anderen Fachbereichen.

In den Geschäften dagegen hat das Ordnungsamt seit den gelockerten Öffnungsbedingungen am Montag keine Verstöße festgestellt, Bei Kontrollen hätten sich alle Betriebe vorbildlich vorbereitet gezeigt. „Die in den vergangenen Wochen stark gebeutelten Unternehmer ziehen alle an einem Strang“, meint Sascha Achten. „Sie haben erkannt, was auf dem Spiel steht und nutzen diese Chance auf einen Neustart.“