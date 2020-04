Kultur im Grenzland : Nur die Brüggener Bibliothek öffnet am Montag wieder

Grenzland Die Gemeindebibliothek am Kreuzherrenplatz in Brüggen erweitert ihre Öffnungszeiten, kann aber nur unter Auflagen genutzt werden. Medien, die zurückgebracht werden, werden vor der Wiederausleihe desinfiziert.

Am Montag, 27. April, öffnet die Brüggener Gemeindebücherei wieder. Wegen der Corona-Pandemie werden die Öffnungszeiten erweitert auf montags 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr; dienstags 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr; mittwochs 10 bis 12 Uhr, donnerstags 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Am Donnerstag, 30. April, ist die Bibliothek von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weiterhin gibt es den kontaktlosen Bücher-Bringdienst; dazu ist unter Ruf 02163 5701-189 ein Termin zu vereinbaren. Wer Medien abgeben will, kann dazu jederzeit kontaktlos den Bücherrückgabekasten vor der Tür nutzen; am folgenden Arbeitstag werden die Medien verbucht. Wegen der Corona-Pandemie werden zurückkommende Medien vor der Wiederausleihe desinfiziert.