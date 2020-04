Niederkrüchten : Retter der Tiere wollen am Wochenende in den Wald

Retter der Tiere wollen am Wochenende in den Wald

Niederkrüchten Der Brand ist gelöscht. Am Wochenende wollen Tierschützer begleitet von der Feuerwehr im Gebiet De Meinweg nach verletzten oder toten Tieren suchen. Beim Löschen wurden bisher keine verletzten Tiere gefunden.

„Wie es derzeit aussieht, dürfen wir, aufgeteilt in drei Kleingruppen mit Begleitung durch die Feuerwehr, am Samstag oder Sonntag in das verbrannte Heidegebiet, um nach verletzten und toten Tieren zu suchen“, sagt Nadine Ehms von Notfelle Niederrhein. Sie steht in engem Kontakt zu Feuerwehrleitung im Brandgebiet.