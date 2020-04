Kreis Viersen : Covid-19: Zahl der Toten steigt auf 24

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist eine mit dem neuartigen Corona-Virus infizierte 80-jährige Frau in einem Heim in Viersen gestorben. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis erhöht sich damit auf 24. Bei sieben weiteren Menschen wurde das Virus nachgewiesen.

Darunter ist ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Tönisvorst. Am Mittwoch werden alle Bewohner des Heims vom Screening-Fahrzeug des Kreises auf das Corona-Virus getestet, kündigte eine Kreis-Sprecherin an.