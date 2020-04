Corona in Viersen : Stadt Viersen weitet Notbetreuung aus

Die Kinder werden in kleinen Gruppen betreut. Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Viersen Die Stadt Viersen nimmt von Montag an auch Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden in die Notbetreuung auf. Das kündigte die zuständige Beigeordnete Çigdem Bern auf Anfrage unserer Redaktion an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken