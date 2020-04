Kreis Viersen : Corona: Zahl der Toten steigt auf 25

Kreis Viersen In einem Seniorenheim in Willich ist eine 85-Jährige gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert war. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Viersen 25 Menschen gestorben, bei denen eine Infektion bekannt war.

Eine mit dem Coronavirus infizierte Frau (85) ist in einem Seniorenheim in Willich gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Menschen im Kreis Viersen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, auf 25. Seit Beginn der Pandemie wurden 566 Fälle einer Corona-Infektion bekannt. Aktuell sind 224 Personen infiziert. Wie ein Kreissprecher mitteilte, gehe der Großteil der neu bekannten Fälle auf erneute Tests in einer Flüchtlingsunterkunft in Kempen zurück. Dort waren sieben Bewohner positiv getestet worden, aktuell sind es 24. „Sie sind in der Einrichtung isoliert“, so der Sprecher. „Weitere Testergebnisse stehen noch aus.“ Als genesen gelten 317 Menschen. 22 Personen befinden sich im Krankenhaus, 290 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. In Brüggen gibt es 17 bestätigte Fälle (acht Genesene), in Nettetal 40 (33 Genesene, zwei Tote), in Niederkrüchten 87 (58 Genesene, zehn Tote), in Schwalmtal 19 (zwölf Genesene, ein Toter), in Viersen 96 (44 Genesene, vier Tote).