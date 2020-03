Wegen Corona : Rock am Rathaus findet in diesem Jahr nicht statt

2019 war „Rock am Rathaus“ sehr gut besucht. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Üblicherweise hätte auch in diesem Jahr am Ende der ersten Sommerferienwoche „Rock am Rathaus“ von Round Table in St. Tönis stattgefunden. Der Verein hat allerdings beschlossen, die für den 4. Juli geplante Veranstaltung in diesem Jahr auszusetzen. Grund hierfür ist die Ausbreitung des Corona-Virus.

„Wir können heute nicht absehen, ob und welche behördlichen Erlasse im Sommer noch in Kraft sein werden oder ob wir möglicherweise vor vielleicht nötige, aber undurchführbare Genehmigungsvoraussetzungen gestellt werden“, kommentiert der Präsident Jan Meinel die Situation. Fördervereinsvorstand Aleksander Weber erklärt, warum man kein Risiko eingehen möchte: „Im vergangenen Jahr haben wir große Anstrengungen unternommen, um ,Rock am Rathaus’ auf ein neues Niveau in Sachen Nachhaltigkeit, Sauberkeit, Umweltschutz und Durchführung zu bringen. Dies wollen wir in diesem Jahr nicht gefährden, indem wir Verpflichtungen eingehen, die womöglich wieder gelöst werden müssen und zeitliche enge Planungen vorantreiben, die am Ende Makulatur sind.“

„Uns macht diese Absage sehr traurig, wir haben vier Wochen darüber diskutiert, ob es irgendwie weitergehen kann, wir hängen sehr an diesem Open-Air-Konzert, und außerdem wäre es unser Geschenk an die Stadt zum 50-jährigen Bestehen von Tönisvorst gewesen,“ sagt der ehemalige Präsident Frederic Lambertz.

Round Table hatte für dieses Jahr erstmals Gespräche mit internationalen Bands aufgenommen. Gruppen aus Österreich, Italien, den Niederlanden und Australien waren in der Auswahl: „Wir können unter den jetzigen Umständen gar nicht mehr absehen, wie der Gesundheitszustand der Bands bis dahin wäre, ob die überhaupt einreisen könnten und dürften und auch was uns an Helfern zur Verfügung gestanden hätte“, erklärt Daniel Ponten, Vize-Präsident von Round Table Tönisvorst. Aleksander Weber ergänzt: „Wir hatten immer große Unterstützung von Feuerwehr, DRK und vielen Vereinen, die haben auch dann womöglich noch Wichtigeres zu tun und stehen nicht zur Verfügung.“ Keine Zweifel will Jan Meinel daran aufkommen lassen, dass es nächstes Jahr weitergeht.

