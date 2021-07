Akkordeon-Orchester St. Tönis : Benefizkonzert für die Hochwasser-Opfer

St. Tönis Binnen kurzer Zeit hat das Akkordeon-Orchester St. Tönis ein Benefiz-Konzert auf die Beine gestellt. Unter anderem soll so eine Akkordon-Werkstatt, die dem Hochwasser zum Opfer gefallen ist, unterstützt werden.

Das Akkordeon-Orchester St. Tönis veranstaltet ein Benefizkonzert zugunsten der hochwassergeplagten Menschen. Was können wir tun, um den Menschen zu helfen, die in einer kurzen Zeit alles verloren haben? Wie können wir als Verein helfen? Diese Fragen stellten sich die Verantwortlichen des Vereins und trafen kurzerhand eine Entscheidung: Am Samstag, 14. August, findet um 11.30 Uhr auf dem Außengelände des Vereinsheims an der Corneliusstraße 25b in St. Tönis ein Benefizkonzert statt. Der Einlass ist um 11 Uhr.