Vorfall in Tönisvorst : Zeuge rennt Dieb hinterher und bringt Geld zurück

Vorfall in Tönisvorst

St. Tönis Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die beim Geldwechseln plötzlich ins Portemonnaie greifen. In St. Tönis wurde eine Frau jetzt auf diese Weise bestohlen. Sie hatte aber Glück: Ein Zeuge nahm die Verfolgung des Diebes auf.

Eine 65 Jahre alte Frau aus Tönisvorst ist am Donnerstag Opfer eines Geldwechseltricks geworden. Ein couragierter Zeuge verfolgte den Dieb, der die Beute fallen ließ, allerdings unerkannt entkommen konnte.

Die Frau hatte laut Polizeiangaben um 12.45 Uhr bei ihrer Bank an der Ringstraße Geld abgehoben und war auf dem Weg zu ihrem Auto. Auf dem Parkplatz sprach sie ein Mann an, der sie bat, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Die hilfsbereite Frau öffnete ihre Geldbörse, um Kleingeld zu suchen. Diese Gelegenheit nutzte der Mann, um in der Geldbörse der Frau herumzufuchteln, informiert die Polizei.