Initiative der Grünen : Corona-Virus: Ratsmitglieder wollen Senioren Tablets leihen

Jürgen Cox schlägt vor, Tablets an Senioren zu verleihen. Foto: Achim Hüskes

Tönisvorst Weil derzeit viele ältere Menschen in den Krankenhäusern und Seniorenheimen der Stadt isoliert sind und ihre Angehörigen nicht sehen dürfen, hat der Grünen-Politiker Jürgen Cox eine Idee in den Raum gestellt: Die Ratsmitglieder, die von der Stadt Tönisvorst für ihre politische Arbeit mit modernen Tablets ausgestattet worden sind, stellen ihre Geräte zur Verfügung, damit die Senioren ihrer Familien über „FaceTime“ sehen und mit ihnen sprechen können.

„Gerade jetzt ist es wichtig, zusammenzustehen und sich gegenseitig zu helfen“, schreibt Jürgen Cox an Bürgermeister Thomas Goßen. Für die Genesung der Kranken und das Seelenheil der Senioren sei es wichtig, dass der soziale Kontakt zu den Angehörigen erhalten bleibe. „Viele alte und kranke Patienten in den Einrichtungen können auf Grund ihrer Erkrankungen die aktuelle Situation vielleicht nicht nachvollziehen, schlimmer noch, es versetzt sie in Unruhe oder sogar Panik“, schreibt der Vorster Politiker. Um sie zu beruhigen, würde es wahrscheinlich reichen, wenn sie mit ihren Angehörigen kommunizieren und sie dabei sehen könnten, erklärt Cox.