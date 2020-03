Seelsorgesprechstunden : Die Kirche ist ein Ort des Trostes

Gemeindereferentin Regina Gorgs bietet in der St. Töniser Pfarrkirche St. Cornelius Menschen Gespräche an, die ihre Sorgen und Ängste loswerden wollen. Foto: Wickerath. Foto: Stephanie Wickerath

Tönisvorst/Kempen Seit gut einer Woche, seit die Corona-Epidemie den Alltag vieler Menschen verändert hat, sind die katholischen Kirchen in Tönisvorst und Kempen nachmittags geöffnet. Seelsorger stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Gemeindereferentin Regina Gorgs sitzt in der Kirchenbank von St. Cornelius in St. Tönis und unterhält sich mit einem Besucher. Obwohl die beiden die Zwei-Meter-Abstandsregel einhalten, sind sie offensichtlich sehr in ihr Gespräch vertieft. Es geht dabei um die Ängste, die derzeit viele Menschen umtreiben: Wie überstehen wir die Corona-Krise? Welche Menschen werden am Ende vielleicht nicht mehr bei uns sein? Wie werden unsere Städte aussehen, wenn nicht alle Geschäfte wieder öffnen können? Wie viele Menschen verlieren ihre Arbeit?

Regina Gorgs gehört zum katholischen Pastoralteam der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst. Ebenso wie ihre Kolleginnen Stefanie Müller und Julia Klütsch, der Gemeindereferent Andreas Bodenbenner, Propst Thomas Eicker und Pfarrer Marc Kubella sitzt Regina Gorgs derzeit jeden Nachmittag von 15 bis 17 Uhr in einer anderen Kirche der GdG, um Ansprechpartnerin zu sein für Menschen, die ein Gespräch, Trost und Zuspruch suchen. Seit gut einer Woche sind die Gotteshäuser in St. Tönis, Vorst, St. Hubert und die Kirche St. Marien in Kempen nachmittags geöffnet.

Info Sorgentelefon ist täglich von 10 bis 18 Uhr besetzt Die katholischen Kirchen in St. Tönis, Vorst, St. Hubert und die Kirche St. Marien in Kempen sind täglich von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Ein Seelsorger des Pastoralteams steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem hat die GdG Kempen-Tönisvorst ein Sorgentelefon eingerichtet, das täglich von 10 bis 18 Uhr besetzt ist. Unter der Nummer 0160 7013724 steht ein Gesprächspartner bereit.

„Viele Menschen nutzen die Gelegenheit, um ihre Sorgen vor jemandem ausbreiten zu können“, erzählt Regina Gorgs. Die Kirchen seien für die Besucher ein Ort des Trostes und der Hoffnung, weiß die 57-Jährige. „In schweren Zeiten wird der Glaube als Bereicherung empfunden“, sagt die Gemeindereferentin und erzählt von einer Frau, die in die Kirche kam, um „Danke“ zu sagen, nachdem ihr Vater negativ auf das Coronavirus getestet worden war.

Auch in anderen Gesprächen sei es häufig um die alten Eltern gegangen, die jetzt viel Zeit alleine zu Hause verbringen müssen und um deren Gesundheit und seelisches Wohl sich die Kinder sorgen. „Viele Besucher kommen aber auch nur, um eine Kerze anzuzünden, ein kurzes Gebet zu sprechen oder in der besonderen Atmosphäre der Kirche innezuhalten“, hat die Gemeindereferentin beobachtet.

In Kempen hat an diesem Nachmittag Propst Thomas Eicker Dienst. Fast 30 Menschen besuchen St. Marien in den beiden Stunden. „Die Kirche ist das einzige Haus in der Stadt, das noch offen ist“, sagt eine Frau, die gekommen ist, um eine Kerze anzuzünden. Eine andere Besucherin betet dafür, dass die Corona-Krise schnell überstanden ist und nicht so viele Opfer fordert wie in Italien. „Ich habe mich mit einem Einzelhändler unterhalten, der sich Sorgen macht, dass er seine Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit sind, entlassen muss“, erzählt Propst Eicker.

Aus manchen Kirchenbesuchern sprudele es nur so heraus. „Viele sorgen sich um ihre Angehörigen, andere haben Zukunftsängste“, weiß der Pfarrer aus den Gesprächen. Die Not sei vielfältig und der Gesprächsbedarf groß. Das Pastoralteam hofft deshalb, das Angebot der offenen Kirchen noch lange aufrechterhalten zu können beziehungsweise zu dürfen.