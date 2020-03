Aktion der Grünen : Kreativwettbewerb für Kinder: „Meine Wunschstadt“

Tönisvorst Die Tönisvorster Grünen rufen zur Teilnahme auf und prämieren die schönsten Einsendungen mit Gutscheinen.

„Beschäftigung mit positiven Gedanken (wie stelle ich mir mein Tönisvorst der Zukunft vor), Motivation (Preis und Wettbewerb) und Belohnung (Freude über das Ende der Ausnahmesituation), sind die drei Triebfedern dieses Wettbewerbs. Wir wissen, dass dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber wir wollen so auch den Tönisvorster Einzelhandel unterstützen. Die Firma Lessenich in St. Tönis und das Eisparadies in Vorst haben unter anderem einen Lieferservice eingerichtet. Deshalb haben wir uns im ersten Schritt dazu entschieden, Gutscheine dieser beiden Einzelhändler zu ordern. Die 32 schönsten Beiträge werden mit je einem 15-Euro-Gutschein belohnt und auf unserer Website vorgestellt“, so Jürgen Cox, Vorsitzender der Grünen in Tönisvorst.