Vandalismus in St. Tönis : Anwohner weisen auf Probleme am Schulzentrum hin

Immer wieder wird Schulzentrum in St. Tönis Opfer von Vandalen. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Obwohl die Polizei zweimal vor Ort war, kam es in der vorigen Woche erneut zu schweren Vandalismus-Schäden am Schulzentrum Corneliusfeld in St. Tönis.