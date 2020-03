Während der Corona-Krise : Stadtbücherei macht Online-Angebot allen Tönisvorstern zugänglich

Tönisvorst Mit der Öffnung ihres Digital-Angebotes auch für Nicht-Mitglieder möchte die Stadtbücherei Tönisvorst einen Beitrag dazu leisten, Bürgern den Alltag in Krisenzeiten des Corona-Virus zu erleichtern.

(RP) Die Bibliothek bietet während der Dauer ihrer Schließungszeit allen Tönisvorstern einen kostenfreien Zugang für ihre digitalen Angebote an: Damit können digitale Bücher (eBooks), Zeitschriften und Zeitungen (ePaper) sowie digitale Hörbücher (eAudio) auf den Computer oder ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet, eBook-Reader) herunterladen werden.

Der Zugang zur sogenannten Onleihe ist einfach: Lediglich eine E-Mail an die Adresse der Stadtbibliothek senden (buecherei@toenisvorst.de) mit Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums sowie der vollständigen Anschrift; im Gegenzug erfolgen per Mail die persönlichen Zugangsdaten zur Nutzung der digitalen Angebote. Einzige Voraussetzung ist, dass der Interessent in Tönisvorst wohnt.