Discounter in Vorst : Netto-Markt in Vorst soll Ende November eröffnen

Netto-Markt in Vorst soll Ende November eröffnen

Discounter in Vorst

Die Netto-Filiale in Vorst soll am 24. November eröffnen. Foto: Norbert Prümen

Vorst Die Bauarbeiten verlaufen nach Plan. Damit bekommt Vorst neben einem Lebensmittelvollsortimenter im Norden einen Discounter im Süden. Die Verkaufsfläche soll knapp 1040 Quadratmeter umfassen.

(emy) Die Bauarbeiten für die Netto-Filiale an der Anrather Straße in Vorst gehen ohne Verzögerungen voran. „Die Filiale wird planmäßig am 24. November eröffnen“, sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Netto Marken-Discount AG, auf Anfrage.