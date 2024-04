Geschichte in Tönisvorst Tacksee: Der verschwundene Badesee in Tönisvorst

„Tacksee – Im Wandel der Zeit“ heißt sie und ist ab Samstag, 4. Mai, im Heimathaus des Heimatbunds, gelegen an der Antonisstraße 6, zu sehen. Darin stellt der Verein vor, was aus dem Tacksee geworden ist. Die Geschichte in ihrer groben Form ist dabei schnell erzählt: Nachdem im Gebiet Tack Kies und Sand abgebaut worden waren, war hier nach dem Weltkrieg ein See geblieben: der Tacksee. Wie jedes Baggerloch war er durchaus beliebt bei der Bevölkerung, doch die steil abfallenden Ufer und die große Tiefe machen viele Baggerlöcher für Schwimmer, zumal weniger erfahrene, gefährlich. So wurde auch der Tacksee in den 1950er-Jahren als Gefahr erkannt.