Jugendarbeit im Kreis Viersen Was die Jugendlichen in Tönisvorst sich wünschen

Leshwange zeigte sich sichtlich begeistert von den Ideen und dem Engagement der Jugendlichen. „Viele dieser Ideen sind schnell umzusetzen, wenn die Politik das will. Es fehlt einfach oft an kreativen Lösungen. Die Dinge müssen auch nicht unbedingt alle für die Ewigkeit sein. Vielleicht kann man eine Brachfläche für ein oder zwei Jahre mit mobilen Toren ausstatten und sie so als Bolzplatz nutzen. Wenn dann gebaut wird, schaut man weiter und findet gemeinsam neue Lösungen. Die Jugendlichen haben da überhaupt keine riesigen Ansprüche. Hier würde ich mir oft etwas mehr Engagement und Kreativität wünschen“, appellierte Leshwange an die Verantwortlichen in der Politik.