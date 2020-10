Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Zahl steigt auf 27

Kreis Viersen Jetzt sind 100 Menschen im Kreis Viersen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Unter den Neu-Infizierten befinden sich auch zwei Patienten des Nettetaler Krankenhauses.

Die Zahl der neuen bestätigten Coronainfektionen ist im Kreis Viersen in den zurückliegenden sieben Tagen weiter angestiegen: Am Freitag wurden dem Kreisgesundheitsamt 17 Neuinfektionen gemeldet, damit stieg der sogenannte Inzidenz-Wert von 25 auf 27. Er gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab. Ab einem Wert von 35 gelten verschärfte Schutzmaßnahmen – darunter eine erweiterte Maskenpflicht.