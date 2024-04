Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ Keine Langeweile in der Apfelstadt

Am Donnerstag, 9. Mai, wird zum Auftakt des Veranstaltungsjahres in der Innenstadt gemeinsam mit Nico Frass vom Wirtshaus 1857 ausgiebig Vatertag gefeiert. Der Gastronom will sich wieder um Grillgut, Musik und Bierverkauf für alle durstigen und hungrigen Väter kümmern. Mütter und Kinder sind natürlich genauso willkommen.