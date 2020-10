Bezirksdienst in St. Tönis und Vorst : Neue „Dorfsheriffs“ für Tönisvorst

Bezirksdienst in St. Tönis und Vorst

Tönisvorst Doppelter Personalwechsel: In St. Tönis und in Vorst starten jetzt jeweils neue Bezirksdienstbeamte. Mit Bettina Balters übernimmt diesen Posten erstmals im Kreis Viersen eine Frau.

Die Bezirksdienstbeamten sind die Gesichter der Polizei vor Ort. Sie sind Ansprechpartner für die Bürger, kennen ihr Viertel und haben immer ein wachsames Auge. In Tönisvorst gibt es jetzt einen doppelten Personalwechsel. Bettina Balters und Michael Köttelwesch folgen auf Frank Hage und Roland Stey. Damit wird Bettina Balters die erste Bezirksdienstbeamtin im Kreis Viersen.

Polizeihauptkommissar Frank Hage, bislang als Bezirksdienstbeamter für den Bereich St. Tönis zuständig, geht am 31. Oktober in den Ruhestand. Seinen Posten übernimmt Polizeioberkommissarin Bettina Balters. Die 50-Jährige war zuletzt auf der Wache in Kempen eingesetzt.