Seniorenverein in St. Tönis : Arbeit der „Alter-nativen“ ruht weitgehend

Tönisvorst Weil die Mitglieder und Nutzer der Angebote zu einer der Corona-Risikogruppen gehören, kann der Seniorenverein derzeit keine Veranstaltungen anbieten. Lediglich einige Kurse laufen.

Einzig die bestehenden Gruppen etwa des Englisch- und des Computerkurses treffen sich wieder in den Räumen im Mertenshof in St. Tönis. Maximal zehn Personen dürfen sich an den großen Tisch hinter der Glaswand setzen. An die Durchführung des beliebten Marktfrühstücks, für das ohne Anmeldung kein Platz mehr zu ergattern war, ist dagegen nicht mal zu denken. Das Café ist geschlossen. Seine fünf Mitarbeiter hat der Verein in Kurzarbeit geschickt.