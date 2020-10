Corneliusfeld in St. Tönis : Forum soll bis Frühjahr saniert sein

Corneliusfeld in St. Tönis

Thomas Nellen, Vorsitzender des Stadtkulturbunds Tönisvorst, vor der Bühne im Forum Corneliusfeld in St. Tönis. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Der Stadtkulturbund Tönisvorst freut sich: Trotz Corona-Krise will die Stadt die Bühne im Forum Corneliusfeld in den kommenden Monaten sanieren. Die Kosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro.

Wenn Thomas Nellen die Bühne im Forum Corneliusfeld in St. Tönis betrachtet, verwandelt sich sein skeptischer Blick in ein Lächeln. „Trotz der Corona-Krise haben der Stadtrat und die Verwaltung die notwendigen Renovierungen für das Forum Corneliusfeld beschlossen“, sagt der Vorsitzende des Stadtkulturbunds Tönisvorst. „Die Traverse, der Bühnenboden und die Vorhänge werden in den nächsten Monaten renoviert.“