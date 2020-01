Neujahrskonzert in St. Tönis : Ein französischer Abend

St. Tönis Die beiden Konzerte im Forum Corneliusfeld waren ausverkauft.

Beschwingt ging es los mit der Ouvertüre der Operette „La Vie Parisienne“. Es folgten die beliebte „Barcarole“ aus der fantastischen Oper „Hoffmanns Erzählungen“ und das Elsass-Duett aus dem Operetten-Einakter „Lieschen et Fritzchen“, alle komponiert von Jacques Offenbach, in dem die Solisten Penelope Mason und der für den erkrankten Tobias Scharfenberger in letzter Minute eingesprungene Thomas Peter mit ihren stimmlichen Qualitäten überzeugen konnten. Für den Nicht-Franzosen Thomas Peter, der aus Franken stammt, gar nicht so einfach, sich in kürzester Zeit in die französische Opern- und Operetten-Literatur hineinzufinden, was aber bravourös gelang. Penelope Mason besang als Handschuhmacherin Gabrielle mit „Je suis veuve d`un colonel“ den Oberst, den anschließend Thomas Peter mit dem Lied „Je vais m’en fourrer jusque-là“ darstellte: Er will sein Leben in vollen Zügen genießen.