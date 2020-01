Sternsinger unterwegs : St. Töniser Sternsinger sammeln für den guten Zweck

St. Tönis, Aussendung Sternsinger c/o: Norbert Prümen Straelenerstraße 34 47608 Geldern (+49)02831/1212188 (+49)0176/74286374. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Es haben sich neue Betreuer für die Kinder und Jugendlichen gefunden, das war lange Zeit fraglich. Bis zum 12. Januar sind die Sternsinger unterwegs.

Von Sophie Hanel

Rund 110 St. Töniser Kinder werden in diesem Jahr wieder die über 1000 Haushalte besuchen, sie segnen und dort Spenden sammeln. Dass dies auch in diesem Jahr möglich ist, war lange Zeit fraglich. Nachdem Hannelore Volmer und Gabi Bertenburg ihr Ehrenamt nach zwölf Jahren niedergelegt hatten, kam es in der Vergangenheit zu mehreren Aufrufen, um jemanden für die Organisation der Sternsinger-Aktion zu finden – und es hat sich gelohnt. Es haben sich zwei Freiwillige gefunden, die die Tradition der Pfarrgemeinde St. Cornelius übernehmen wollten. Im vergangenen Jahr bezeichneten sich Angnieszka Wagner und Ulrich Meder noch als „Praktikanten“, die ihren Vorgängerinnen bei der Arbeit unter die Arme griffen.

In diesem Jahr stellten sie alles alleine auf die Beine. „Ich dachte mir bei all den Aufrufen, dass es doch nicht sein kann, dass sich keiner meldet“, sagt Wagner, und so stellte sie sich gerne bereit. Beide sind sich einig, dass diese Tradition weitergeführt werden müsse. Die Vorbereitungen begannen schon im September mit Dokumenten und Anschreiben und enden erst mit dem Rückführungsgottesdienst am 12. Januar. Viele Sternsinger zusammenzutrommeln sei dieses Mal jedoch keine Herausforderung gewesen. „Es war sehr entspannt, da es die Idee der Gemeinde ist, die Kommunionskinder zu motivieren, auch Sternsinger zu werden“, sagt Wagner. So war es durch die Zusammenarbeit mit den Katechetinnen auch kein Problem, alle Bezirke zu belegen. Die Kinder sind meist im dritten Schuljahr, eine strikte Altersgrenze gebe es aber nicht, erklärt die junge Mutter. Mitmachen können alle, die Lust darauf hätten. „Sie müssen ganz einfach Freude daran haben, für andere etwas Gutes zu tun“, sagt Wagner.