Konzert in Mönchengladbach : Walzerfreude in der evangelischen Kirche

So entspannt hat man Kirchenmusikdirektor Udo Witt selten erlebt. Locker plaudernd bindet er sich am Ambo der evangelischen Hauptkirche eine weiße Fliege um und schlüpft in einen Frack – um keck zu gestehen: „Für dieses Programm hätte ich vor 30 Jahren ‘ne Abmahnung bekommen.“ Denn Sopranistin Laura Zeiger und Tenor Alexander Tremmel haben exklusiv Weltliches auf der Pfanne: Operetten-Couplets, Chansons und Wiener Lieder. „Es geht immer um die Liebe – und was gibt es Christlicheres als die Liebe?“, fragt der Kantor die 140 Gäste. Dann nimmt er am Klavier Platz, als Begleiter.